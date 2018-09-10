Посол Казахстана вручил верительные грамоты главе Боснии и Герцеговины

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Боснии и Герцеговине Толежан Барлыбаев вручил верительные грамоты председателю президиума страны Бакиру Изетбеговичу.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, в ходе беседы они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Дипломат проинформировал главу Боснии и Герцеговины о проводимой работе по учреждению почетного консульства Казахстана и Ассоциации делового сотрудничества в Сараево, а также планируемом в ближайшее время рабочем визите делегации Международного финансового центра «Астана» в Боснию и Герцеговину. Посол отметил курс руководства Казахстана на всестороннее укрепление межгосударственных связей и углубление взаимодействия двух стран на международной арене.

Б.Изетбегович в свою очередь подчеркнул заинтересованность Сараево в развитии политического диалога, активизации экономических, торговых и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном. Глава государства выразил наилучшие пожелания всем казахстанцам и пожелал послу успешной дипломатической миссии.