РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Казахстана вручил верительные грамоты главе Боснии и Герцеговины

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Боснии и Герцеговине Толежан Барлыбаев вручил верительные грамоты председателю президиума страны Бакиру Изетбеговичу.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, в ходе беседы они обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Дипломат проинформировал главу Боснии и Герцеговины о проводимой работе по учреждению почетного консульства Казахстана и Ассоциации делового сотрудничества в Сараево, а также планируемом в ближайшее время рабочем визите делегации Международного финансового центра «Астана» в Боснию и Герцеговину. Посол отметил курс руководства Казахстана на всестороннее укрепление межгосударственных связей и углубление взаимодействия двух стран на международной арене.

Б.Изетбегович в свою очередь подчеркнул заинтересованность Сараево в развитии политического диалога, активизации экономических, торговых и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном. Глава государства выразил наилучшие пожелания всем казахстанцам и пожелал послу успешной дипломатической миссии.

print
  • Британское издание The Guardian включило узбекский плов в список лучших уличных блюд
  • Турция обязала экспортеров конвертировать выручку в лиры для поддержки своей валюты
  • В Туркменистане открыли первую в стране парогазовую электростанцию
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×