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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Армении заявил, что Ереван рассчитывает сохранить за собой пост генсека ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Армянские власти рассчитывают сохранить за собой пост генсека ОДКБ и после того, как с этой должности будет отозван нынешний генеральный секретарь — представитель Армении Юрий Хачатуров. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ситуация в ОДКБ была одной из тем недавних переговоров Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным. Их встреча прошла Кремле 8 сентября.

Нынешний генсек организации Юрий Хачатуров в Армении проходит обвиняемым по делу о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году. В то время он командовал ереванским гарнизоном, а сейчас обвиняется в попытке госпереворота. В связи с этим Армения отзывает Хачатурова, проработавшего менее полутора лет из положенных по уставу ОДКБ трех, с занимаемой должности.

Никол Пашинян считает, что сменить Юрия Хачатурова должен другой представитель Армении. «Есть срок работы представителя Армении на посту генсека. Он не истек. У нас есть по крайней мере полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока», - сказал Пашинян. Он отметил, что с Владимиром Путиным они договорились, что этот вопрос будет обсужден «со всеми коллегами» в ОДКБ. «Мы должны этот вопрос решить в атмосфере сотрудничества и союзничества», - отметил Никол Пашинян.

«Я хочу сказать, что в Армении дела уголовные возбуждаются не против конкретных лиц, а по факту нарушения уголовного кодекса. Поскольку все граждане Армении равны перед законом, если есть факт нарушения Уголовного кодекса, эти дела возбуждались и будут возбуждаться», - подчеркнул он.

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