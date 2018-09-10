В Таджикистане к административному аресту привлекли сына, оскорбившего свою маму

CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками милиции столицы при рассмотрении обращения гражданки Шариповой Гуландом Зариповой, 1958 года рождения, жительницы города Душанбе о хулиганских действиях ее сына гражданина Самиева Зоира Махмадшарифовича, 1982 года рождения, жителя города Душанбе, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Было установлено, что Шарипова обратилась в органы милиции столицы с тем, что продолжительное время ее сын, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, регулярно устраивал скандалы, при которых оскорблял и допускал нецензурную брань в отношении собственной матери.

4 сентября ее сын примерно в 21:00, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии соседей оскорбил и унизил собственную мать. Таким образом, Самиев З.М. своими аморальными действиями нарушил общественный покой граждан, отмечается в статье.

Сотрудниками милиции на основании обращения гражданки Шариповой Г. в органы милиции был доставлен гражданин Самиев З. и во время дачи объяснения задержанного все обстоятельства обращения нашли свое подтверждение. С учетом установленных фактов в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье хулиганство, и направлено в суд района Сино города Душанбе для рассмотрения.

В свою очередь, постановлением суда от 5 сентября в отношении правонарушителя было назначено административное наказание в виде административного ареста сроком 11 суток. В целях исправления правонарушителя и в рамках назначенного административного наказания правонарушитель привлечен к общественным работам.

В дополнении к этому Самиев в присутствии сотрудников милиции принес свои извинения матери, дал обещание впредь не допускать совершения таких противоправных действий.