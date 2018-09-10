В Узбекистане открыли горячую линию для женщин, подвергшихся насилию

- Узбекистан, общество
- 11:22, 10 сентября 2018
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- Обновлено: 11:24, 10 сентября 2018
CA-NEWS (UZ) - Комитет женщин Узбекистана в тестовом режиме запустил «горячую линию» по номеру 1146 для помощи подвергшимся насилию женщинам, сообщила глава комитета Танзила Нарбаева на своей странице в Facebook.
«Женщины в нашей стране, как правило, боятся или стесняются рассказывать о происходящем даже близким родственникам. Это нужно менять», — сказала Нарбаева. С этой целью Комитет женщин Узбекистана организовал «горячую линию» – 1146, которая поможет женщинам, оказавшимся жертвами насилия, выйти из трудного положения, получить психологическую, правовую, медицинскую помощь. При этом обеспечивается конфиденциальность звонков.
"Проблема насилия долгое время замалчивалась в нашей стране, пришло время говорить об этом открыто!", - отмечает в своем посте Нарбаева.
По словам Нарбаевой, в целях создания правовой основы борьбы с данной проблемой сейчас разрабатывается проект закона «О профилактике бытового насилия».
При необходимости женщины могут быть размещены в Центры социальной адаптации (шелтеры), которые создаются во всех районах и городах страны.
По данным о глобальной распространенности насилия, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается насилию.