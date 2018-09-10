В Таджикистане модернизация первого агрегата Сарбандской ГЭС завершится до конца октября текущего года

CA-NEWS (TJ) - Модернизация первого агрегата Сарбандской (Головной) ГЭС на реке Вахш завершится до конца октября текущего года. По данным профильных ведомств энергосектора страны, в проект модернизации ГЭС внесены изменения, согласно которым вместо трех гидроагрегатов будут модернизированы пять, сообщает Авеста.

По данным ведомств, замена гидроагрегатов может быть предпочтительнее, чем оценка их состояния и капитальный ремонт

Проект реабилитации головной ГЭС, мощностью 240 МВт финансируется за счет гранта Азиатского банка развития в размере $136 млн.

Ранее планировалось, что будут модернизированы первая, вторая и пятая гидроагрегаты гидростанции. Также в рамках модернизации планировался капитальный ремонт третьего и шестого гидроагрегатов.

По данным энергосектора, при демонтаже агрегата №5 состояние оборудования оказалось хуже ожидаемого. Поскольку агрегаты 3 и 6 имеют одинаковую конструкцию и возраст, можно разумно предположить, что их замена может быть предпочтительной, чем оценка их состояния и ремонт, как было определено первоначально.

В свою очередь, «Барки точик» запросил АБР о незначительном изменении в объеме работ проекта, чтобы использовать сэкономленные грантовые средств для модернизации агрегатов №3 и 6.

Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится в 2019 году.