РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане модернизация первого агрегата Сарбандской ГЭС завершится до конца октября текущего года

CA-NEWS (TJ) - Модернизация первого агрегата Сарбандской (Головной) ГЭС на реке Вахш завершится до конца октября текущего года. По данным профильных ведомств энергосектора страны, в проект модернизации ГЭС внесены изменения, согласно которым вместо трех гидроагрегатов будут модернизированы пять, сообщает Авеста.

По данным ведомств, замена гидроагрегатов может быть предпочтительнее, чем оценка их состояния и капитальный ремонт

Проект реабилитации головной ГЭС, мощностью 240 МВт финансируется за счет гранта Азиатского банка развития в размере $136 млн.

Ранее планировалось, что будут модернизированы первая, вторая и пятая гидроагрегаты гидростанции. Также в рамках модернизации планировался капитальный ремонт третьего и шестого гидроагрегатов.

По данным энергосектора, при демонтаже агрегата №5 состояние оборудования оказалось хуже ожидаемого. Поскольку агрегаты 3 и 6 имеют одинаковую конструкцию и возраст, можно разумно предположить, что их замена может быть предпочтительной, чем оценка их состояния и ремонт, как было определено первоначально.

В свою очередь, «Барки точик» запросил АБР о незначительном изменении в объеме работ проекта, чтобы использовать сэкономленные грантовые средств для модернизации агрегатов №3 и 6.

Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится в 2019 году.

print
  • В Туркменистане открыли первую в стране парогазовую электростанцию
  • Британское издание The Guardian включило узбекский плов в список лучших уличных блюд
  • Турция обязала экспортеров конвертировать выручку в лиры для поддержки своей валюты
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×