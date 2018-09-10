В Казахстане запущена новая платежная система

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана запустил в пилотном режиме новую платежную систему - систему мгновенных платежей.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, сервис позволяет переводить деньги в национальной валюте между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона и в

любое время суток. Для этого отправителю денег достаточно в мобильном приложении или в системе интернет-банкинга своего банка-участника системы ввести номер мобильного телефона получателя денег, указать сумму перевода и банк получателя денег. Зачисление денег получателю на его счет в банке-участнике системы происходит мгновенно.

Система поддерживает различные инструменты оплаты и получения перевода со

стороны клиентов банков: с использованием банковского счета, платежной карточки и

электронных денег. Максимальный лимит на одну транзакцию составляет 500 тыс. тенге.

Тариф за обслуживание транзакций в системе для банков-участников составляет менее 1 тенге за один платеж (перевод) вне зависимости от суммы транзакции.

Первыми участниками системы в рамках опытно-промышленной эксплуатации стали

АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited). На стадии подключения находится ряд других банков.

Новая услуга появится в мобильных приложениях и системах дистанционного обслуживания банков-участников по мере настройки всех внутренних бизнес-процессов согласно их внутреннему плану.

В системе планируется поэтапное развитие сервисов. На первом этапе доступны

переводы между физическими лицами (P2P-переводы), в последующих этапах будут

доступны платежи в пользу юридических лиц, в том числе с использованием QR-кодов,

платежи по запросу и другие виды платежей.