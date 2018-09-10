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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открыли Университет журналистики и массовых коммуникаций

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на днях состоялось открытие Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.

Новый вуз расположился в Юнусабадском районе Ташкента в здании бывшего профессионального колледжа дизайна. Теперь это базовый вуз в сфере журналистики и массовых коммуникаций в системе высшего и среднего специального образования Узбекистана, сообщило uzreport.uz.

Ректором университета был назначен председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.

На мероприятии ректор университета поприветствовал собравшихся и вручил сертификаты представителям организаций-партнеров.

На церемонии открытия состоялся показ короткометражного фильма об университете.

Также с приветствием выступил советник президента Республики Узбекистан Абдужаббор Абдувахидов.

Перед открытием университета журналистики и массовых коммуникаций был проведен пресс-тур для журналистов для представления нового здания университета.


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