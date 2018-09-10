Команда Монголии завоевала восемь медалей на турнире Коркина по вольной борьбе

CA-NEWS (MNG) - Монгольские борцы завоевали восемь медалей на 11-м международном турнире по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР - Дмитрия Коркина, который прошёл 6-8 сентября в центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске, Саха (Россия), сообщает Montsame.

В турнире участвовали 33 страны, в Якутске съехались 263 борца, в числе которых около 20 призеров олимпийских игр и мировых чемпионатов. Призовой фонд составил $180 тысяч. Победители получили по 7 тысяч, вторые и третьи призеры — по $5 и $3 тысячи.

Сборная Монголии по вольной борьбе выиграла восемь наград – пять серебряных и три бронзовых медалей. В частности, обладателями серебряной медали стали мастер спорта международного класса (МСМК) Т.Тувшинтулга (до 61 кг), сборец спортивного клуба «Арслан», МСМК Т. Тулга, МСМК Б.Бямбадорж (до 70 кг), У.Батзул (до 97 кг), Н.Золбоо (до 125 кг), а бронзовыми призерами стали заслуженный спортсмен Монголии П.Унурбат (до 79 кг), МСМК О.Уйтумэн (до 86 кг), МСМК Л.Туртогтох (до 92 кг).