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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил выговоры руководителям нефтегазового сектора, призвав держать строительство ТАПИ под контролем

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании кабмина в пятницу распорядился держать под постоянным контролем ход строительства проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает пресс-служба главы государства.

Указав на недостатки, имеющиеся в работе нефтегазового сектора, президент также объявил вице-премьеру Мыратгелди Мередову строгий выговор, потребовав активизировать осуществляемые в отрасли преобразования, в кратчайший срок принять конкретные меры по налаживанию эффективной деятельности ТЭК.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения государственных заданий Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю госконцерна «Türkmennebit» Довлетдурды Хаджиеву и выговор председателю государственного концерна «Türkmengaz» Мырату Арчаеву.

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