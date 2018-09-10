Узбекистан перешёл на 9-значный набор телефонных номеров внутри страны

CA-NEWS (UZ) - Начиная с 10 сентября, и до конца 2018 года сеть телекоммуникаций Республики Узбекистан перейдет на 9-значную систему телефонной нумерации.

Как сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) республики, с 10 сентября по 30 сентября текущего года осуществляются работы по переходу на девятизначную систему нумерации телефонной связи в Ташкенте и Ташкентской области.

Начиная с 1 октября 2018 года для телефонных номеров абонентов г.Ташкента и Ташкентской области будет осуществляться только набор 9-значных номеров телефонов.

Порядок вызова экстренных служб и коротких 4х-значных номеров остаётся без изменений.

Порядок набора в международном формате также остаётся неизменным (+998-ххххххххх).

В случае неправильного набора номера абонента будет отвечать автоответчик. Кроме того, круглосуточно работает техническая поддержка абонентов по короткому номеру: 1192.