Таджикский легкоатлет завоевал первое место по метанию молота континентального кубка IAAF в Чехии

CA-NEWS (TJ) - Таджикский легкоатлет Дилшод Назаров завоевал первое место континентального кубка IAAF, который проходил в чешской Остраве 8-9 сентября, сообщает Радио Озоди.

На заключительном этапе соревнований по метанию молота среди мужчин, который состоялся вечером 9 сентября, представитель сборной Азии-Океании, олимпийский чемпион Дилшод Назаров завоевал первое место. Его результат – 77 метров 34 сантиметра. Второе место с результатом 74 метра 22 сантиметра занял представитель сборной Африки Мустафа Аль-Джамаль из Египта, сообщается на веб-сайте IAAF.

В общекомандном зачете лидирует сборная Азии-Океании, на втором расположилась сборная Европы, на третьем - сборная Африки, на четвертом – сборная Америки.

В спор за общую командную победу на этом турнире вступили сборные Европы, Америки, Африки и Азии-Океании. В каждой из дисциплин на старт вышли по два атлета от команд-участниц (в эстафетах – по одной сборной).

В соревнованиях по метанию молота среди мужчин в состав сборной Азии вошли Ашраф Аль-Сайфи из Катара и Дилшод Назаров из Таджикистана.

В олимпийских видах спорта Европу представили Bence Halasz (Венгрия) и Войцех Новицки (Польша), американский континент - Сеан Доннелли (США) и Диего Дел Реал (Mексика), Африку - Мустафа Аль-Джамал (Египет) и Тшепанг Макхети (ЮАР).

В розыгрыше континентального кубка IAAF в чешской Остраве приняли участие свыше 320 спортсменов из 78 стран мира. В программу соревнований были включены 37 видов – по 18 у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета 4 по 400 метров.

Спортсмены, которые в индивидуальных видах программы заняли с 1 по 8 места, награждены премией в размере от $1 тыс. до $30 тыс. За первые четыре места в эстафете также были вручены премии: за первое место – $30 тыс, второе – $20 тыс, третье – $10 тыс и четвертое – $8 тыс долларов.

В этом году победитель олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 36-летний Дилшод Назаров на XVIII Летних азиатских играх в Джакарте (Индонезия) в соревнованиях по метанию молота показал результат 74 метра 16 сантиметров и занял второе место. Обладателем первого места и золотой медали Азиады стал 23-летний Ашраф Аль-Сайфи (76 метров 88 см).

В июле этого года Дилшод Назаров в международном турнире в бразильской Браганса-Паулисте с результатом 75 м 18 см завоевал золотую медаль. В этом же году на международных соревнованиях в Польше он стал обладателем бронзовой медали.