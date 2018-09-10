В мажилисе Казахстана недовольны затягиванием ввода системы оплаты на дорогах

CA-NEWS (KZ) - Заместитель председателя мажилиса Казахстана Владимир Божко потребовал от Министерства по инвестициям и развитию скорее ввести оплату на автотрассах республиканского значения.

Как сказал он 10 сентября на правительственном часе «Развитие автомобильных дорог в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы», устройство системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения - крайне важный вопрос.

По его словам, ведомство еще в 2015 году планировало ввести систему в действие на 211 км дорог, с каждым годом увеличивая расстояния, однако в наятоящее время платным является только один участок - 250 км трассы «Астана—Щучинск», который в год зарабатывает 1,5 млрд тенге.

Вместе с тем, как отметил депутат, в этом году «Казавтожол» обещал ввести участки Алматы—Капшагай, Алматы—Хоргос, Астана—Темиртау и приступил к разработке проектно-сметной документации по строительству системы контроля еще для 13 платных участков.

«Это возможность зарабатывать «живые» деньги. Но непонятно почему сроки ввода платных участков срываются постоянно», - заявил В.Божко.

Кроме того, парламентарий потребовал от Министерства сельского хозяйства ускорить перевод участков лесного фонда в земли для строительства трасс.

«Следует обратить внимание министерства на необоснованно долгое согласование по переводу 11 участков земель лесного фонда в земли для строительства трасс. Это 118 га в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Самое печальное, что эти проекты с 2015 года находятся на рассмотрении в ведомстве. Хватит уже гонять по коридорам дорожников. У них и так своих проблем выше крыши», - подчеркнул он.