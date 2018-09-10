Туркменистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии

CA-NEWS (TM) - Туркменистан планирует провести диверсификацию маршрутов поставок электроэнергии и увеличить объемы ее экспорта. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая выступая на торжественной церемонии открытия первой в стране комбинированной парогазовой электростанции, сообщает пресс-служба главы государства.

Внедрение в отрасль современной технологии создает условия для организации безотходного производства, значительного сокращения вредных выбросов в атмосферу. Это позволит экономить потребляемый для производства электроэнергии природный газ, получать дополнительную электроэнергию, не потребляя лишнее горючее, отметил глава государства.

«Мы планируем провести диверсификацию маршрутов поставок электроэнергии и увеличить объемы экспорта», - заявил президент Туркменистана, напомнив, что в феврале этого года был дан старт строительству электропроводящей системы «Туркменистан – Афганистан – Пакистан».

На электростанции построенной на Марыйской ГЭС установлены четыре газовые турбины американской компании General Electric мощностью 263,5 МВт каждая и две паровые турбины на 260 МВт каждая, а также и другое высокотехнологичное оборудование. Электростанция позволяет комбинировать использование газа и пара при выработке энергии, что сокращает вредные выбросы в атмосферу и повышает эффективность установки, годовая мощность которой составляет 1574 МВт.