Маленький казахстанец представит страну на «Детском Евровидении» в Беларуси

CA-NEWS (KZ) - Маленький казахстанец представит страну на «Детском Евровидении» в Беларуси. В ходе пресс-конференции в Астане были озвучены имена 10 финалистов республиканского отбора.

По словам председателя правления АО «Агентство «Хабар» Алана Ажибаева, с 1 по 31 августа было собрано около 200 заявок на участие в международном песенном конкурсе, 134 из них были представлены на рассмотрение членам жюри. Заявка включала в себя аудиофайл с авторской песней, разрешение на участие от родителей, заявление, подтверждающее авторство песни, фотографии, информацию об опыте выступлений на конкурсах.

В начале сентября жюри в составе 11 человек определили финалистов отбора. Конкурсные работы оценивали Роза Рымбаева, Мейрамбек Беспаев, Тамара Асар, Багым Мухитденова, Ерке Есмахан, Кайрат Нуртас, Ренат Гайсин, Ляйля Султанкызы, Мадина Садвакасова и Димаш Кудайбергенов.

На финишной прямой оказались Зере Амирбекова из Алматы, ей 14 лет, Динар Надирбекова, Востояно-Казахстанская область - 13 лет, Суйким Кабылбек, Астана - 12 лет, Данэлия Тулешова, Алматы - 12 лет, Ержан Максим, Уральск - 11 лет, Мария Затварницкая, Павлодар - 13 лет, Мейиржан Жидебай, Актобе - 12 лет, Жанелья Калдыбек, Астана - 12 лет, Санат Асуат, Атырау - 13 лет, Бинура Саудабай, Астана - 11 лет.

В настоящее время финалисты готовятся к гала-концерту, который состоится в Алматы 22 сентября. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города. Кандидата от Казахстана, который выступит на минской сцене, определит зрительское голосование. В ходе отбора претендентов, вошедших в финал, у телезрителей будет возможность проголосовать за понравившегося участника по закрепленному к нему номеру посредством SMS и телефонного звонка. В голосовании также принимают участие члены жюри. Победитель будет определен по итогам суммирования голосов жюри и зрителей. На гала-концерте финалисты впервые исполнят свои песни, которые ранее нигде не звучали.

А 25 ноября состоится «Детское Евровидение». Представителю из РК предстоит побороться с ровесниками из 18 стран: Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Беларуси, Франции, Македонии, Грузии, Ирландии, Италии, Мальты, Польши, Португалии, России, Сербии, Нидерланд и Уэльса.