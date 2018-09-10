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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при терактах 11 сентября

CA-NEWS (CA) - В Нью-Йорке открыли станцию метро у Всемирного торгового центра на юге Манхэттена. Она была закрыта 17 лет, сообщает Би-би-си.

Станция Cortlandt Street первой линии метро была погребена под обломками башен-близнецов Всемирного торгового центра, в которые врезались самолеты в ходе терактов 11 сентября 2001 года. В тот день около трех тысяч человек погибли и тысячи были ранены.

17 лет спустя - 8 сентября, в полдень по местному времени - станция была введена в эксплуатацию под новым названием World Trade Center (WTC).

«WTC Cortlandt - это не просто станция метро. Это символ стремления нью-йоркцев восстановить и облагородить Всемирный торговый центр», - сказал глава Metropolitan Transportation Authority (MTA) Джозеф Лота.

По данным New York Times, новая станция обошлась Нью-Йорку в 181,8 млн долларов. Чтобы ее восстановить, понадобилось заменить 365 метров путей и сделать у станции полностью новый потолок.

Теперь она оснащена новейшей техникой: например, новой вентиляционной системой, которая охлаждает платформу. И благодаря меньшему количеству колонн в ней больше пространства для пассажиропотока.

Стены станции украшены белой мраморной мозаикой, которая содержит в себе выдержки из Декларации независимости, а также Всеобщей декларации прав человека ООН.

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A post shared by MTA Arts & Design (@mtaartsdesign) onSep 8, 2018 at 9:17am PDT

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