Население таджикского ГБАО продолжает добровольно сдавать огнестрельное оружие

CA-NEWS (TJ) - С 16 август по 8 сентября текущего года в органы внутренних дел и ГКНБ населением ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область) добровольно было сдано 39 огнестрельного оружия, в том числе 11 пистолета марки «Макарова», 8 автоматов марки «АКМ», 1 пулемёт и 19 единиц других видов оружия, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Из этого числа, в Хороге добровольно было сдано 22 огнестрельного оружия, из них составляет 12 ед. пистолетов марки «Макарова», 8 автоматов «АКМ», 1 пулемёт и 1 карабин марки СКС-7,62мм.

В ходе проведения мероприятий, рабочей группой было раскрыто 537 фактов нарушений правил дорожного движения, в том числе 66 случаев незаконной тонировки, 20 случаев вождения без водительских документов, 12 с чужими номерами, 12 фактов игнорирования законных требований сотрудников ГАИ, 7 случаев вождения без государственных номерных знаков, 2 случаев вождения в нетрезвом состоянии, 1 факт с поддельными номерами и 417 других правонарушений.

Летом 2012 года в Хороге, после убийства председателя управления ГКНБ по ГБАО Абдулло Назарова, развернулась спецоперация правительственных войск по задержанию виновных в этом убийстве. По государственным телеканалам показывались сюжеты о добровольной сдаче оружия со стороны населения. Люди, сдавшие оружие, были освобождены от уголовной ответственности. Речь шла о десятках жителей ГБАО, сообщает Радио Озоди.

Тем не менее ежегодно в регионе регистрируются преступления с использованием огнестрельного оружия. Это свидетельствует о том, что на руках у гражданских лиц до сих пор имеется незаконное огнестрельное оружие.

В октябре 2016 года в Хороге в результате уличной разборки из огнестрельного оружия был убит Фируз Одинашоев. В июле 2015 года в похожей ситуации из пистолета был застрелен 20-летний житель Рушанского района Давлат Кименов.