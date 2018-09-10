Дело об изнасиловании семилетней девочки в таджикском Гиссаре направлено в суд

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Гиссарского района завершила расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в изнасиловании семилетней девочки. Дело будет рассмотрено судом города Душанбе, передает Радио Озоди.

14-летний С.Р. и 15-летний Т.Р., жители села Кончи Гиссарского района обвиняются в изнасиловании соседской девочки. Им инкриминируется преступление, предусмотренное ст. 139, ч. 4 УК РТ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Это преступление наказываются лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет.

Юсуф Рахимов, брат подозреваемого С.Р. 10 сентября рассказал, что брат с подельником Т.Р. с июля находятся в СИЗО.

Основной подозреваемый С.Р. был допрошен спустя десять дней после того, как родители малолетней Г. Дж. обратились с заявлением в милицию. Родные девочки рассказали, что изнасилование совершил именно 14-летний соседский мальчик, который 8 июня обманом заманил жертву к себе домой.

«После изнасилования он приставил нож к ее горлу и угрожал убить, если она вдруг «проболтается об этом». Поэтому в первый день происшествия наша девочка никому ничего не говорила», - говорят они.

По словам Ниёзбону Джабборовой, бабушки Г. Дж., на следующий день девочка пожаловалась на сильные боли в области живота. После расспросов девочка призналась, что на нее напал соседский мальчик.

Медицинская экспертиза, которая была проведена по настоянию родных, подтвердила факт изнасилования.

По факту изнасилования на беседу в ОМВД по Гиссару были приглашены представители местных властей, глава села и директор школы. Вскоре своего кресла лишился Махмдали Хаётов, директор школы № 26 села Кончи, в которой учились подростки. С занимаемой должности был снят и директор школы № 114, в которой училась жертва преступления. Однако, Махмадраджаб Шоев утверждает, что сам подал в отставку. «Считаю, что после такого гнусного случая нет смысла продолжать работать директором», - отметил он в беседе.