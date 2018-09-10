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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс доллара на Московской бирже впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб.

CA-NEWS (CA) - Торги валютой на Московской бирже в понедельник, 10 сентября, открылись разнонаправленным движением котировок. Курс евро в первые минуты торгов снижался, в то время как курс доллара рос, сообщает РБК.

На пике курс доллара достиг отметки 70,16 руб., что стало самым высоким его показателем почти за 2,5 года. В последний раз выше этого уровня курс американской валюты на Московской бирже поднимался 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 руб.

Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился. К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб., что примерно на 2 коп. ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 руб., что на 26 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы.

В пятницу, 7 сентября, евро установил двухгодичный рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 руб. Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля «пока» не является предметом для беспокойства. «Это чисто конъюнктурная история, связанная с известными политическими событиями», - добавил он.

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