В Узбекистане муж зарезал жену возле здания ЗАГСа

CA-NEWS (UZ) - В Дангаринском районе Ферганской области Узбекистана 26-летний мужчина нанес жене ножевые ранения возле здания ЗАГСа. По данным правоохранительных органов, от полученных ранений женщина скончалась в больнице, сообщает centralasian.org.

Как сообщил один из жителей Дангаринского района Ферганской области, убийство произошло 5 сентября возле здания районного ЗАГСа.

– Парень, совершивший убийство, родом из села «Окжар». В день убийства он пришел в ЗАГС, чтобы развестись с женой. Во время встречи между супругами произошла ссора, муж достал нож и нанес жене несколько ударов ножом, а после сбежал с места происшествия. Но спустя некоторое время он сам обратился в отделение милиции и сдался сотрудникам правоохранительных органов, – говорит житель Дангаринского района, осведомленный о подробностях убийства.

По данным правоохранительных органов Дангаринского района, 26-летний житель села «Окжар» взят под стражу и содержится в следственном изоляторе Отдела внутренних дел города Коканд.

– Убийство совершил гражданин 1992 года рождения, его супруга была 1993 года рождения. Пять месяцев назад между супругами произошла ссора, после чего жена уехала к родителям. Но на тот момент не были разведены. Несмотря на это, женщина вышла замуж за другого. 5 сентября супруги пришли в ЗАГС, чтобы развестись. Во время встречи они снова поругались и тогда муж достал свой нож и нанес жене несколько ударов. Женщину доставили в больницу, но там она скончалась, так как ранения оказались тяжелыми, – сказал сотрудник РОВД.

Прокуратура Дангаринского района возбудила уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.