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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кабуле в результате взрыва погибли 7 человек и 10 пострадали, ИГ взяло ответственность за теракт

CA-NEWS (CA) - Мощный взрыв прогремел в центре Кабула возле демонстрации, посвященной 17-й годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, 7 погибли, 25 пострадали, сообщает телеканал Tolonews.

Диверсия произошла на демонстрации в память о командире Северного альянса Ахмад Шахе Масуде. Боевик-смертник, передвигавшийся на мотоцикле, взорвал себя на пути следования колонны участников демонстрации.

По данным агентства Reuters. террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Сотрудникам Управления национальной безопасности Афганистана также удалось застрелить еще одного боевика, прежде чем он привел в действие взрывное устройство.

Напомним, в сентябре 2001 года Ахмад Шах Масуд погиб в селении Ходжа Бахауддин Панджшерского ущелья в результате теракта.

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