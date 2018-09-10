Посол Беларуси Анатолий Ничкасов завершает дипмиссию в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин 10 сентября принял посла Беларуси Анатолия Ничкасова в связи с завершением его дипломатической миссии в республике.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, спикер отметил значительный личный вклад дипломата в развитие и укрепление казахстанско-белорусского взаимодействия и поблагодарил его за активную плодотворную работу в стране.

Говоря об отношениях Казахстана и Беларуси, Н.Нигматулин подчеркнул, что между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи. По его словам, это является результатом эффективной совместной работы лидеров двух государств Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Нурлан

При этом председатель мажилиса отметил насыщенную межпарламентскую повестку последних лет, одними из основных вопросов которой выступали транспорт и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение, культурно-гуманитарная сфера.

По словам белорусского дипломата, для него было огромным счастьем работать в Казахстане.

«Для нас очень важны те реформы, те изменения, которые происходят в Казахстане. Они очень динамичны. Это то, что также необходимо и для нашей страны. Мы многое заимствуем. Благодаря тем инициативам, которые исходят от Казахстана, от вашего президента, и которые быстро реализуются через законодательную сферу, мы получаем большие дивиденды на будущее. Такое сотрудничество имеет большие перспективы», - подчеркнул А.Ничкасов.