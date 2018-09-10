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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Казахстана встретился с главой казахской диаспоры в Кыргызстане, депутатом ЖК Г.Асылбаевой
Предыстория: Депутат ЖК Г.Асылбаева избрана председателем казахской диаспоры в Кыргызстане

CA-NEWS (KG) - Посол Казахстана в Кыргызстане Карим Кокрекбаев встретился с недавно избранным председателем казахской диаспоры КР, депутатом Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаевой.

Как сообщает пресс-служба посольства, глава диппредставительства рассказал о сотрудничестве стран в политической, экономической и других сферах, а также о состоявшихся встречах с руководителями министерств и ведомств Кыргызстана.

Они обменялись мнениями по дальнейшей активизации сотрудничества с казахской диаспорой и договорились продолжить работу по взаимодействию в культурно-гуманитарной, образовательной и других направлениях.

Также К.Кокрекбаев ознакомил Г.Асылбаеву с мероприятиями, планируемыми в Казахстане, а также с основными положениями послания президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в том числе программной статьи «Болашакка багдар: рухани жангыру» (Счастье будущего: духовное просвещение») и другими документами.

В свое очередь депутат отметила важность участия Ассоциации казахов в КР в общественно-политической жизни страны, взаимодействия ее со всеми ветвями государственной власти в вопросах укрепления единства народа Кыргызстана.

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