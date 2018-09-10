Узбекистан и Таджикистан связали три новых автобусных маршрута

CA-NEWS (UZ) - 8 сентября из терминала компании AsianExpress выехал первый автобус по направлению Душанбе-Термез. Пока это был технический выезд, сообщает АП.

Выезд стал результатом встречи представителей таджикских и узбекских наземных транспортных ведомств, сообщили в AsianExpress. На этой встрече было решено организовать автобусные рейсы из Душанбе в Денау и Термез, а также из Пенджикента в Самарканд.

Протяженность маршрута «Термез – Душанбе» составляет 251 км, которые автобус будет преодолевать за 5,5 часов. Цена билета в один конец составит порядка 70 тысяч сумов. Из Денау в столицу Таджикистана можно будет попасть на автобусе всего за 2,5 часа, преодолев расстояние в 107 км. Предварительная стоимость проезда – 40 тысяч сумов. Длина маршрута «Самарканд – Пенджикент» – составит 64 км или полтора часа езды. Обойдется поездка в одну сторону 20 тысяч сумов.

Официальное открытие регулярных рейсов из Душанбе в города Узбекистана произойдет в следующие несколько дней, «возможно после праздника» (прим.ред. - 9 сентября в Таджикистане отмечается День независимости страны).

Напомним, в начале 2018 года страны договорились о возобновлении регулярных автобусных и авиарейсов. Первый автобус по маршруту Ташкент-Худжанд-Ташкент был запущен 15 мая.