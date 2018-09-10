Как живут люди с ОВЗ в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане официально зарегистрировано 150 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них не имеют доступа к образованию, работе и реабилитационным услугам, сообщает Радио Озоди.

У Абудусаттора Авгонова из города Вахдат небольшая мастерская. В ней он ремонтирует технику, обувь и мебель. А еще он чинит коляски для людей с ограниченными возможностями. И делает это совершенно бесплатно. Ведь он сам живет с инвалидностью – в детстве переболел полиомиелитом, и поэтому понимает, что таким людям в Таджикистане живется тяжело.

«До сегодняшнего дня на колясках ничего не заработал. По себе знаю, что если у моего клиента были бы деньги, он купил бы новую коляску. От безденежья приходится эти коляски чинить», – говорит он.

Чтобы обеспечить себя работой, приходится постоянно чему-то учиться, говорит Абдусаттор. Одной специальности недостаточно, чтобы прокормить семью. Здоровым людям найти работу сложно, а уж людям с физическими особенностями трудоустроиться практически невозможно.

У жены Абдусаттора также имеется инвалидность. Сын отстает в развитии. Только одна дочь полностью здорова и сейчас учится в школе. Сын получает образование дома. Несмотря на проблемы с ногами, жена ведет все хозяйство и успевает помогать мужу.

Абдугафор Олимов успешно закончил девять классов и сейчас учится в ПТУ для людей с инвалидностью. В следующем году он собирается поступать в университет на юридический факультет. У молодого человека нарушение речи и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас он не только готовится поступать, но и преподает в родном ПТУ те специальности, которые уже изучил. Абдугафор понимает, что никто ему не поможет устроиться в жизни, и всего добивается сам.

«Учу людей с ограниченными возможностями на сапожников. Обучение первой группы моих учеников продолжалось два месяца – с мая по июнь. Вторую группу выпустил 6 августа. Скоро еще группу учеников наберу. Мне нравится учить людей с ограниченными возможностями», – рассказывает он.

В Таджикистане, по официальным данным, сегодня около 150 тысяч людей с ограниченными возможностями. Все они получают пенсию – в среднем $23. Этих денег не хватает не то что на жизнь, их недостаточно и для покупки необходимых лекарств. Более или менее обеспечены дети с особенностями в развитии: они проживают в специальных медучреждениях.

«Финансирование содержания детей с инвалидностью, обитателей учреждений постоянного проживания сферы здравоохранения и социальной защиты населения в год составляет 24 миллиона сомони ($2,5 млн). То есть на одного ребенка приходится свыше 14 тысяч сомони ($1,5) в год. В некоторых городах и районах большинство детей и подростков, которые из-за родственных браков получили ограничения, лишены первой медпомощи и доступа к образованию», – заявлял президент страны Эмомали Рахмон.