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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан может принять первый чемпионат Центральной Азии по волейболу

CA-NEWS (KG) - В Бишкеке 6 сентября состоялась встреча Международной федерации волейбола (FIVB) с федерациями стран Центральной Азии.

Как сообщает Федерация волейбола КР, на встрече присутствовали представители федераций волейбола Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Федерация Туркменистана по волейболу была на видеосвязи. Международная федерация была представлена первым вице-президентом Исса Хамзой Аль-Файклави.

На встрече представители пяти федераций выразили желание создать объединенную субзону со своим чемпионатом — Объединение федераций волейбола Центральной Азии (ОФВЦА).

«Первый шаг сделан — мы о себе заявили. Теперь в ноябре этого года на конгрессе FIVB в Мексике нужно презентовать нас на весь мир», - рассказал генеральный секретарь Федерации волейбола КР Кылыч Сарбагишев.

На встрече были обсуждены вопросы по возможности проведения международных турниров в Иссык-Кульской области по пляжному волейболу. Также будет затронута тема возрождения чемпионата Центральной Азии на основании календаря Международной федерации волейбола и Азиатской конфедерации волейбола.

Планируется, что первый чемпионат Центральной Азии может пройти в Кыргызстане в 2019 году.

На двухсторонней встрече с вице-президентом Исса Хамзой Аль-Файклави была достигнута договоренность о предоставлению Кыргызстану современного покрытия, а также возможности отправить двух перспективных игроков в тренировочный лагерь в Таиланд.

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