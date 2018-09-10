Alibaba назвала имя преемника Джека Ма на посту главы компании

CA-NEWS (CA) - Сооснователь и гендиректор китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма намерен отойти от управления группой в ее 20-летний юбилей, 10 сентября 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Его место займет главный исполнительный директор, член совет директоров Даниэль Чжан. С этого поста Ма ушел еще в 2013 году.

Совет директоров ритейлера 54-летний Ма намерен покинуть после годового собрания акционеров в 2020 года. Он продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership, в которую входят 36 ключевых менеджеров компании.

Ранее газета The New York Times анонсировала уход Джека Ма на пенсию 10 сентября, в понедельник. В этот день ему исполнилось 54 года. Однако позднее сам Джек Ма уточнил, что в статье оказалась ошибка: речь идет о 10 сентября 2019 года. Но посту главы компании он намерен проработать еще год. Несмотря на уход Джека Ма с поста главы компании, за ним сохранится место в совете директоров.

46-летний Дэниэл Чжан ранее занимал должность главного финансового директора Taobao и президента Tmall.com.

Состояние Джека Ма Forbes оценивает в $36,6 млрд. В 1999 году он основал компанию Alibaba, ставшую одним из крупнейших ритейлеров мира.

Накануне в интервью Bloomberg TV миллиардер рассказал, что после ухода из компании планирует уделять больше времени филантропии. По его словам, он намерен создать фонд, который будет заниматься финансированием образовательных проектов. Джек Ма заявлял, что намерен пойти по стопам Билла Гейтса.