Житель Тюменской области прописал в чужой квартире 61 мигранта из стран Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего тюменца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Согласно действующему законодательству постановка иностранных граждан по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Данные уведомления направляет принимающая сторона, то есть владелец жилья.

Расследованием установлено, что злоумышленник в период с 5 по 21 июля текущего года через МФЦ направил в отделение по вопросам миграции МО МВД России «Тюменский» уведомления о прибытии в трёхкомнатную квартиру, расположенную в посёлке Богандинский Тюменского района, 61 мигранта из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а так же Азербайджана. При этом тюменец не намеревался и не имел права предоставлять гостям жилье для проживания, поскольку еще в феврале 2013 года утратил право пользования указанной квартирой.

Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки, проведенной сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.