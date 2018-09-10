Студенты из Узбекистана начали обучаться ядерной физике в России

CA-NEWS (UZ) - Группа студентов из Узбекистана начала обучаться по специальности «ядерная физика и технология» в российском Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (Московской инженерно-физический институт), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе корпорации «Росатома».

Для 326 претендентов, подавших заявки на обучение, Академия наук Узбекистана организовала двухэтапный конкурсный отбор. Желающие обучаться на бакалавриате сдали письменные экзамены по физике, математике и русскому языку, а поступающие в магистратуру прошли собеседование в Андижане, Нукусе, Самарканде и Ташкенте.

К участию в финальном конкурсе по итогам первого тура был допущен 81 претендент. Преподаватели МИФИ определили 15 победителей, 12 из которых будут обучаться на бакалавриате, 3 — в магистратуре.

На днях Узбекистан и Россия подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в ходе заседания межправительственной комиссии. Премьер-министр Абдулла Арипов напомнил, что правительство России выделило гранты на обучение узбекских специалистов в российских вузах и выразил благодарность за решение об открытии филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Его работа начнется с 2019/2020 учебного года.