Число жертв землетрясения на японском Хоккайдо возросло до 42 человек

CA-NEWS (CA) - Жертвами землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 42 человека, сказал премьер-министр Синдзо Абэ во время совещания правительства, на котором обсуждался вопрос ликвидации последствий землетрясения, сообщает телеканал NHK.

По его словам, в целях усиления поддержки семей жертв землетрясений из резервного фонда будут выделены необходимые средства.

Землетрясение магнитудой, по различным данным, от 6,6 до 6,7 произошло на острове на прошлой неделе, временно парализовав воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.

К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни.