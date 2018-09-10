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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Первые лица Монголии почтили память жертв политических репрессий

CA-NEWS (MNG) - В Монголии ежегодно 10 сентября отмечается день памяти жертв политических репрессий, сообщает Монголия Сейчас.

Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, главы парламента и правительства М. Энхболд и У.Хурэлсух, а также председатель Государственной комиссии по реабилитации Я.Санжмятав возложили венки к обелиску жертвам политических репрессий. Почтить память о гражданах, пострадавших во время репрессий, также пришли некоторые депутаты парламента, представители политических партий, государственных учреждений и неправительственных организаций и граждане.

Закон о реабилитации жертв политических репрессий и выплате им компенсаций был принят в 1998 году. За последние 20 лет с момента вступления в силу этого закона реабилитированы 31 тыс. 604 граждан. Более 18 тыс. членов семей (внуки, правнуки) репрессированных получили 16,3 млрд тугриков ($6.5 млн) в качестве компенсации.

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