Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Западно-Казахстанскую область

CA-NEWS (KZ) - Делегация Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым посетила Западно-Казахстанскую область, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«У нас большой культурный блок, образовательный, туристический, национальный, исследовательский. Скоро у нас будет делегация из Уральска по вопросам туризма. Я дал поручения своим коллегам уточнить структуру работы с инвесторами и обязательно структуру по организации туризма для детей и молодежи», - сказал Р.Минниханов в ходе встречи с акимом ЗКО Алтаем Кульгиновым.

По его словам, область располагает большими запасами углеводородов, значительная часть которых экспортируется в Россию. Руководство Татарстана выразило желание расширить сотрудничество и в этой сфере.

Отдельную благодарность Минниханов выразил за поддержку татарской общины, численность которой в области составляет 8,5 тыс. человек. Стороны договорились о реставрации музея татарского народного поэта, литературного критика Габдуллы Тукая и организации татарского культурного центра.

По итогам встречи состоялась церемония подписания соглашений. Были достигнуты договоренности в области кораблестроения, энергетики, туризма, цифровизации и культурного обмена.

Отмечается, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Казахстаном составил около $700 млн. В первом полугодии 2018 года товарооборот вырос на 67% и составил почти $400 млн.