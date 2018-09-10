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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве состоится заседание Экономического совета СНГ

CA-NEWS (KZ) - В Москве на территории ВДНХ 14 сентября состоится 79 заседание Экономического совета Содружества Независимых государств.

Как сообщает посольство Казахстана в России, вице-премьер-министры стран СНГ обсудят ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли и ряда межгосударственных программ, а также различные аспекты подготовки к проведению в государствах-участниках Организации переписей населения раунда 2020 года.

На рассмотрение членов совета вносятся проекты соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, протоколов о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, а также новая редакция Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Будут представлены отчеты межгосударственных советов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

В ходе заседания предстоит согласовать долевые взносы государств-участников СНГ на финансирование в 2019 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей на период до 2020 года.

Представители государств смогут обменяться мнениями по проблемам создания и функционирования на территории ВДНХ национальных выставочно-торговых центров.

Помимо этого, предлагается обсудить ряд финансовых и организационных вопросов, ознакомиться с информационно-аналитическими и справочными материалами.

Перед началом заседания запланирован осмотр членами Экономического совета СНГ выставочно-торговых центров государств-участников Содружества.

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