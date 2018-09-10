В Улан-Баторе обсудили реализацию проекта «всемирно распространенное монгольское наследие»

CA-NEWS (MNG) - 10 сентября в министерстве иностранных дел Монголии прошло обсуждение проекта «Всемирно распространенное монгольское наследие», инициированного Международной ассоциацией монголоведения, сообщает Montsame.

Идею реализации такого проекта поддерживают администрация президента, парламент (ВГХ), правительство, министерство образования, культуры, науки и спорта, министерство иностранных дел, министерство финансов и академия наук Монголии.

Главная цель данного проекта являются проведение широкомасштабных культурных и исторических исследований Монголии, ведение в научный оборот наследия, хранящегося в Монголии и во многих зарубежных странах и создание для него единой системы регистрации.

В рамках проекта «Всемирно распространенное монгольское наследие» планируется выпустить 20-томные каталоги, которые будут содержать информацию о монгольском наследие в России, Корее, Иране, Венгрии, Австрии, Китае, Тайване, Польше, Франции, Японии, Америке, Германии и Индии. По словам организаторов мероприятия подготовка к реализации проекта займет примерно 2 года.

В ходе обсуждения монгольские и зарубежные ученые выступили с докладами, посвященными монгольским культурным и историческим наследию, хранящимся в зарубежных странах.

Например, профессор Н.Хишигт представила информацию об исторических памятниках Монголии, расположенных в Сибири, российская ученая С.Б.Сыртыпова рассказала о сокровище монгольского искусства в Московской коллекции, а историк Ч.Батдорж выступил с докладом, где собрана подробная информация об исторических и культурных памятниках нашего народа, хранящихся в Эрмитаже, Кунсткамере, Институте Восточных рукописей и других учреждениях Санкт-Петербурга.