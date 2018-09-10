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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Турции в Казахстан доставлена 2-месячная девочка, родившаяся раньше срока

CA-NEWS (KZ) - Гражданка Казахстана, 1988 года рождения, и ее двухмесячная дочь силами санитарной авиации транспортированы на родину из города Анталия (Турция).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 30 июня у находившейся на отдыхе казахстанки начались преждевременные роды. Девочка родилась с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья. После стабилизации состояния, а также получения необходимой медицинской документации был начат процесс организации транспортировки малышки и ее мамы на родину.

Во время перелета ребенок находился в сопровождении специалистов мобильной бригады службы санитарной авиации. Для получения дальнейшей необходимой помощи они доставлены в Научный центр педиатрии и детской хирургии города Алматы. На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей.

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