Курс евро на Московской бирже впервые за 2,5 года превысил 81 руб.

CA-NEWS (CA) - Курсы доллара и евро на Московской бирже вновь перешли к росту после нескольких часов снижения. В ходе утренних торгов в понедельник, 10 сентября, курс евро снижался, опустившись на минимуме до 80,5275 руб., что на 27,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Однако около 13:00 мск курс европейской валюты впервые с марта 2016 года поднялся выше 81 руб., сообщает РБК.

​За несколько следующих минут стоимость евро выросла до 81,25 руб., что на 45 коп. выше уровня закрытия торгов 7 сентября. Выше этой отметки курс европейской валюты в последний раз поднимался 1 марта 2016 года.

Таким образом, 10 сентября более чем двухгодичные рекордны стоимости обновили и евро, и доллар. Стоимость последнего в первые минуты торгов понедельника достигла 70,16 руб., что на 25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Затем рубль начал укрепляться, курс доллара перешел в красную зону и снизился до 69,7 руб. Однако перед обедом доллар вновь начал дорожать, достигнув на пике отметки 70,18 руб.

В пятницу, 7 сентября, евро также установил на торгах рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 руб. Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.