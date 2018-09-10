МВД Казахстана предлагает оформлять детям паспорта для выезда за границу, а не вклеивать их данные в документы родителей

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает отменить практику вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей для пересечения границы.

Как сообщает пресс-служба МВД, согласно действующему законодательству, в паспорт гражданина республики может вноситься запись о детях в возрасте до 16 лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий.

Вместе с тем последние тенденции в мире, связанные с усилением угрозы терроризма и экстремизма, стали причиной ужесточения многими странами требований при пересечении их границ. Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.).

Наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих в качестве обязательного требования для въезда в государство наличие у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Казахстана (к примеру, в европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и другие страны).

Поэтому, чтобы обеспечить казахстанцам свободное перемещение границ других стран, МВД вносит поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт.

Предполагается, что данные нововведения вступят в силу 1 января 2019 года.