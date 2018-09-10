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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За 27 лет независимости в Таджикистане уровень бедности снизился с 81% до 28%, - Эмомали Рахмон

CA-NEWS (TJ) - За 27 лет государственной независимости Таджикистана уровень бедности в стране снизился с 81% до 28%, заявил 9 сентября президент РТ Эмомали Рахмон во время своего поздравления соотечественников со знаменательным праздником, сообщает ТаджикТА.

«В результате предпринятых правительством мер за двадцать семь лет независимости уровень бедности с 81 процента снизился до 28%, и мы намерены к 2030 году довести этот показатель до 15%», - отметил глава государства в поздравительном слове по случаю Дня независимости РТ.

«Сегодня в рамках среднесрочной программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы мы создаем необходимую почву для превращения Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну», - подчеркнул он.

По его словам, в этом направлении осуществляются необходимые меры – ввод новых мощностей, налаживание производства конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, эффективное использование имеющихся ресурсов, укрепление экспортного потенциала страны и создание новых рабочих мест.

Глава государства подчеркнул историческую особенность 2018-го года для внешней политики страны, когда в марте текущего года ООН официально поддержала начало реализации четвертой инициативы Таджикистана по решению одной из серьезнейших проблем человечества, то есть воды, под названием «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Таким образом, подчеркнул глава государства в своем поздравлении, начинание республики, которое в течение десяти последующих лет будет осуществляться в масштабах всей планеты, только подтверждает растущую роль республики Таджикистана в мировом пространстве.

Отметим, сегодня в честь Дня независимости в Душанбе в комплексе «Наврузгох» (ипподром) состоятся театрализованные представления, а в парках культуры и отдыха - массовые гулянья и концерты.

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