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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Беларуси отказалось от кредита МВФ, чтобы «не шокировать население»

CA-NEWS (CA) - Правительство Белоруссии отказалось от кредитной программы МВФ из-за возможного шока для населения, заявил в вечернем эфире телеканала СТВ министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает «Интерфакс».

«Глава государства указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось», - сказал Ермолович.

По его словам, такая реакция белорусской стороны последовала в связи с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было согласовано правительством.

При этом концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ Минск не отмечает. «Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», - пояснил глава Минфина.

Он также сообщил, что в среднесрочной перспективе Минфин Беларуси планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до $2 млрд.

«Мы готовимся к размещению суверенных облигаций на локальных рынках. Это рынки Китая и Российской Федерации. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков - китайского, российского и иных - мы сможем привлечь заимствования в общей сумме до $2 млрд», - сказал Ермолович.

При этом размещать еврооблигации Беларусь в следующем году не планирует, отметил он.

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