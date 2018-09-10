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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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15 афганских военных погибли в перестрелке с талибами на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Боевики радикального движения Талибан напали на правительственные силы Афганистана в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном, в районе Дашт-и-Арчи, сообщают агентства NewsBytes и Tolonews в своем Twitter. В результате нападения по меньшей мере погибли 14 военнослужащих, еще 15 ранены.

Мохаммад Юсуф Аюби, глава совета провинции Кундуз, рассказал, что перестрелка началась ночью в воскресенье 9 сентября и продолжилась утром 10 сентября.

Таджикистан на юге граничит с провинцией Кундуз на северо-востоке Афганистана.

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