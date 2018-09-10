В Туркменистане будет дан старт международному авторалли «Амуль – Хазар 2018»
- Туркменистан, общество
- 17:18, 10 сентября 2018
- Просмотров: 368
CA-NEWS (TM) - 10 сентября при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в городе Туркменабаде состоится торжественное шествие, посвященное международному авторалли «Амуль – Хазар 2018», сообщает пресс-служба МИД.
Кроме того, 11 сентября нынешнего года буден дан старт международному авторалли «Амуль – Хазар 2018».
В настоящее время ожидается участие в международном авторалли более 80-ти экипажей из 20-ти стран.
Также это мероприятие будет освещено местными средствами массовой информации совместно с «Eurosport», «Motorsport», «Россия 24», «Матч ТВ» и на других международных телеканалах.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком