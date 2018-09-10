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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане будет дан старт международному авторалли «Амуль – Хазар 2018»

CA-NEWS (TM) - 10 сентября при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в городе Туркменабаде состоится торжественное шествие, посвященное международному авторалли «Амуль – Хазар 2018», сообщает пресс-служба МИД.

Кроме того, 11 сентября нынешнего года буден дан старт международному авторалли «Амуль – Хазар 2018».

В настоящее время ожидается участие в международном авторалли более 80-ти экипажей из 20-ти стран.

Также это мероприятие будет освещено местными средствами массовой информации совместно с «Eurosport», «Motorsport», «Россия 24», «Матч ТВ» и на других международных телеканалах.

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