Президент Монголии примет участие в IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаайгин Баттулга примет участие в 4-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 11-13 сентября текущего года во Владивостоке, сообщает Montsame.

В работе очередного ВЭФ примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён и другие официальные лица.

В рамках 4-го Восточного экономическом форуме президент Х.Баттулга планирует принять участие в пленарном заседании и провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и главами государств и правительств других стран.

Участие в Восточном экономическом форуме дает возможность ознакомить делегатов государственных и частных компаний Российской федерации и третьих стран с огромным потенциалом, который есть в Монголии для инвестирования и налаживания взаимовыгодного сотрудничества. ВЭФ имеет важное значение для сбора информации о будущих тенденциях развития как мировой так и региональной экономики, также о политике и позициях других стран.