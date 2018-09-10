В ряде регионов Казахстана и Астане ожидается снег

CA-NEWS (KZ) - В ряде регионов Казахстана ожидается снег.

Как сообщается на сайте Казгидромета, ночью 11-12 сентября в Акмолинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), заморозки 1-3 градусов.

Ночью 11-12 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью 12 сентября в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях также местами ожидаются осадки (дождь, снег), заморозки 1-3 градусов.

Ночью 11-12 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), заморозки 1-3 градуса.

Днем 11 сентября по Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, местами гроза, возможен град. Ветер северо-западный, северный местами порывы до 25 м/с. В городе Усть-Каменогорске 11 сентября ожидается гроза, ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 12 сентября в ВКО ожидаются осадки (дождь, снег), местами заморозки 1-3 градусов.

В Астане 11 сентября, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северных направлений 5-10 м/с. Температура ночью +2+4 градусов, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем +10+12 градусов.

12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура ночью +1+3 градусов, на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса, днем +13+15 градусов.

13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +16+18 градусов.