Число задержанных на протестах против пенсионной реформы в России превысило тысячу

CA-NEWS (CA) - Более тысячи человек задержаны в ходе массовых акций протеста против повышения пенсионного возраста в разных городах России, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные портала «ОВД-Инфо».

По данным правозащитного сайта, в Санкт-Петербурге задержаны как минимум 452 человека, в Екатеринбурге - 183, в Краснодаре - 60, в Омске и Москве - по 43 человека. В Перми - 23 задержанных, в Казани - 22, в Твери - 20, в Уфе - 17, в Хабаровске - 15, в Томске и Белгороде - 13, Челябинске и Липецке - 12, Новосибирске - 10. Еще 80 задержанных приходятся на другие города. Всего - 1018 человек, говорится на сайте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Красногвардейский, Кировский и Приморский районные суды поступило уже около 60 материалов на задержанных участников несогласованной акции.

9 сентября в большинстве российских регионов проходили выборы. В Москве, Московской области и еще в 21 регионе выбирали глав субъектов. В этот же день по всей России прошли митинги против пенсионной реформы, о которых объявил оппозиционер Алексей Навальный.