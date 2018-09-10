РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число задержанных на протестах против пенсионной реформы в России превысило тысячу
Предыстория: В России прошли акции против пенсионной реформы, 100 человек задержаны

CA-NEWS (CA) - Более тысячи человек задержаны в ходе массовых акций протеста против повышения пенсионного возраста в разных городах России, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные портала «ОВД-Инфо».

По данным правозащитного сайта, в Санкт-Петербурге задержаны как минимум 452 человека, в Екатеринбурге - 183, в Краснодаре - 60, в Омске и Москве - по 43 человека. В Перми - 23 задержанных, в Казани - 22, в Твери - 20, в Уфе - 17, в Хабаровске - 15, в Томске и Белгороде - 13, Челябинске и Липецке - 12, Новосибирске - 10. Еще 80 задержанных приходятся на другие города. Всего - 1018 человек, говорится на сайте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Красногвардейский, Кировский и Приморский районные суды поступило уже около 60 материалов на задержанных участников несогласованной акции.

9 сентября в большинстве российских регионов проходили выборы. В Москве, Московской области и еще в 21 регионе выбирали глав субъектов. В этот же день по всей России прошли митинги против пенсионной реформы, о которых объявил оппозиционер Алексей Навальный.

print
  • В Туркменистане открыли первую в стране парогазовую электростанцию
  • Турция обязала экспортеров конвертировать выручку в лиры для поддержки своей валюты
  • Британское издание The Guardian включило узбекский плов в список лучших уличных блюд
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×