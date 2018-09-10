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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудник посольства Казахстана в Литве, задержанный за пьяную езду, возвращен в Астану
Предыстория: МИД Казахстана проверит информацию о задержании пьяного дипломата за рулем авто в Литве

CA-NEWS (KZ) - Сотрудник посольства Казахстана в Литве, задержанный за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, возвращен в Астану. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«В отношении данного сотрудника ведется служебное расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение. В настоящее время он отозван из длительной загранкомандировки и уже находится в Астане», - сказал он.

В Литве 7 сентября был остановлен автомобиль Тойота Avensis, за рулем которого находился механик-водитель из числа технического персонала посольства Казахстана. Проверка на алкотестере показала превышение допустимой нормы алкоголя в организме. Полицейские составили протокол об административном правонарушении, после чего сотрудник посольства был отпущен. Автомобиль на территорию посольства доставили другие сотрудники.

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