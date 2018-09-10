Власти Турции задержали более 100 человек за предполагаемые связи с Гюленом
- Азия и мир, происшествия
- 17:45, 10 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Турецкие прокуроры 10 сентября выдали ордера на арест 102 бывших и действующих военнослужащих по обвинению в связях с организацией Фетуллаха Гюлена (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году, сообщает газета Hürriyet Daily News.
Согласно заявлению генпрокуратуры Стамбула, 89 подозреваемых обвиняются в общении с членами ФЕТО.
После допросов 56 подозреваемых (военных и гражданских лиц) были заключены под стражу.
Генеральная прокуратура Анкары также выдала ордера на арест на 13 майоров, в том числе трех на действительной службе.
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