Власти Турции задержали более 100 человек за предполагаемые связи с Гюленом

CA-NEWS (CA) - Турецкие прокуроры 10 сентября выдали ордера на арест 102 бывших и действующих военнослужащих по обвинению в связях с организацией Фетуллаха Гюлена (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году, сообщает газета Hürriyet Daily News.

Согласно заявлению генпрокуратуры Стамбула, 89 подозреваемых обвиняются в общении с членами ФЕТО.

После допросов 56 подозреваемых (военных и гражданских лиц) были заключены под стражу.

Генеральная прокуратура Анкары также выдала ордера на арест на 13 майоров, в том числе трех на действительной службе.