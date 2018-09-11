Более $47 млн выделят казахстанцам для приобретения жилья по программе «7-20-25»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 10 сентября принято 2 255 заявок на получение займа на сумму 26,7 млрд тенге ($70,6 млн).

Как сообщает пресс-служба Национального банка, одобрено 1 514 заявок на предоставление займа на сумму 18 млрд тенге ($47,62 млн).

Вместе с тем предельная сумма приобретаемого жилья для Шымкента, ставшего городом республиканского значения, увеличена до 25 млн тенге ($66,14 тыс.). Ранее сумма составляла 15 млн тенге ($39,7 тыс.).

Таким образом, в 5 городах - Астана, Алматы, Актау, Атырау и Шымкент - сумма приобретения жилья по программе составляет 25 млн тенге. В других регионах республики жилье можно купить за 15 млн тенге.