В Таджикистане поймали неизвестного в маске, который ночью пробирался в дома местных жителей

CA-NEWS (TJ) - Возмутителем спокойствия жителей фархорского села Мухожирабад на юге Таджикистана оказался страдающий психическим заболеванием местный бродяга. Об этом Радио Озоди сообщили в РОВД по Фархорскому району. Местные жители жаловались, что их лишил сна неизвестный в маске, который заходил в дома глубокой ночью.

Неизвестного в маске поймали в райцентре. «Это местный бродяга Фирдавс Халимов. Обросшего щетиной и грязного бродягу, который был одет в грязную куртку с капюшоном, жители села принимали за человека в черной маске», - сказали в ведомстве.

По его словам, для поимки «возмутителя спокойствия» в селе Муходжирабал было организовано круглосуточное дежурство. «Именно поэтому он перебрался в райцентр. Но после публикации на сайте Радио Озоди, в райцентре было организовано ночное дежурство сотрудников милиции и местных жителей. Его схватили сразу после того, как он зашел в один из домов поселка», - отметил он.

«Визиты» «неизвестного в черной маске» вызвали в селе настоящий переполох. О неожиданной встрече с ним впервые сообщила жительница Муходжирабада Солеха Хамидова. «Он был в черном и в черной маске. Узнавать его невозможно», - рассказала она 28 августа. «Мы спали во дворе. Я открыла глаза и увидела, что кто-то сидит недалеко от меня. Я подумала, что это мой муж, но он спал рядом. Хотела подняться, но неизвестный ударил мне по плечу и прижал мою голову к земле. Больше ничего не помню... Родные вызвали врача, чтобы привести меня в чувство. До сих пор у меня болит все тело, постоянно нахожусь под присмотром медиков», - рассказала Солеха Хамидова.

Паника началась после того, что стало известно - неизвестный заходит в те дома, где мужчины находятся на заработках в России. Жены мигрантов поспешно покинули свои дома и перебрались к родителям. «Наша соседка ночью отбивалась от неизвестного в маске. Увидев, что силы не равны, она прибежала к нам и начала кричать и стучать в ворота. Мы вышли, однако никого не заметили. Она думает, что к ней домой заходил вор. С тех пор соседка ночует у своих родителей», - рассказал местный депутат Даврон Курбонов.