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  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В январе-августе текущего года Монголия поддерживала торговые отношения со 150 странами

CA-NEWS (MNG) - По данным таможенной статистики, в январе-августе текущего года Монголия поддерживала торговые отношения со 150 странами, сообщает китайское агентство «Жэньминь жибао».

За этот период общий объем внешнеторгового оборота Монголии вырос на $1,6 млрд или на 23,6% по сравнению с предыдущим годом, составив $8,4 млрд, из которых на долю экспорта пришлось $4,6 млрд долларов, на долю импорта - $3,8 млрд долларов.

При этом экспорт вырос на $568,9 млн долларов или на $13,9 проц, тогда как импорт увеличился на $1,05 млрд или на 38 проц по сравнению с прошлым годом.

На рост экспорта главным образом повлияло увеличение объемов поставок за рубеж швейных и трикотажных изделий, которые в денежном выражении выросли в текущем году на $63,7 млн.

Увеличение импорта вызвано ростом ввоза запчастей для авто и механического оборудования на $223,2 млн, основных металлических изделий на $157,2 млн, минеральной продукции на $195,6 млн и продуктов растительного происхождения на 454 млн.

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