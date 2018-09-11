Узбекистан, Казахстан и Таджикистан решили отправить военных на учения в США

CA-NEWS (UZ) - Афганистан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан решили направить своих представителей в Соединенные Штаты для участия в учениях «Региональное сотрудничество-2018», которые пройдут на американской военной базе Эдвардс в штате Массачусетс, сообщило Центральное командование США.

В командовании сообщили, что учения пройдут до 21 сентября, в мероприятии примут участие более 200 военнослужащих разных стран, передает РИА «Новости».

Предполагается, что «многонациональная группа разработает комбинированный военный ответ на несколько сценариев учений в целях содействия сотрудничеству и оперативной совместимости».

Согласно плану учений, участники маневров сосредоточат внимание на операциях по обеспечению стабильности, безопасности границ, борьбе с терроризмом, борьбе с наркотиками и противодействию распространению запрещенных материалов и технологий.