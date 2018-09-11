США пригрозили санкциями Международному уголовному суду из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Вашингтон может прибегнуть жестким мерам в отношении Международного уголовного суда (МУС), занимающегося расследованиями предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом, как передает Reuters, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», - заявил Болтон в выступлении перед консервативной политической группой «Общество Федералистов».

«Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы не будем оказывать помощь МУС. Мы не вступим в МУС. Мы позволим МУС умереть своей смертью», — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что организация уже «мертва» для американской стороны.

МУС создавался как постоянный и независимый от национальных правительств орган по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Суд приступил к работе в 2002 году.

Информация о предполагаемых военных преступлениях частично основана на сообщениях из секретных мест содержания под стражей в Афганистане и других странах, которые являются участниками МУС. Пентагон выступил против возможного расследования, заявив, что он соблюдает законы ведения войны.