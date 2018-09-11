РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США пригрозили санкциями Международному уголовному суду из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Вашингтон может прибегнуть жестким мерам в отношении Международного уголовного суда (МУС), занимающегося расследованиями предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом, как передает Reuters, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», - заявил Болтон в выступлении перед консервативной политической группой «Общество Федералистов».

«Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы не будем оказывать помощь МУС. Мы не вступим в МУС. Мы позволим МУС умереть своей смертью», — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что организация уже «мертва» для американской стороны.

МУС создавался как постоянный и независимый от национальных правительств орган по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Суд приступил к работе в 2002 году.

Информация о предполагаемых военных преступлениях частично основана на сообщениях из секретных мест содержания под стражей в Афганистане и других странах, которые являются участниками МУС. Пентагон выступил против возможного расследования, заявив, что он соблюдает законы ведения войны.

print
  • Студенты из Узбекистана начали обучаться ядерной физике в России
  • Туркменистан планирует увеличить объемы экспорта электроэнергии
  • Из России в Узбекистан экстрадирован основатель финансовой пирамиды, укравший более $13 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×